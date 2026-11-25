В Беларуси никого не выгоняли из страны, но тот, кто нарушил закон, должен ответить по закону, обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью французскому журналу Le Point.

Интервьюер Анн Нива спросила у Президента: "А почему нет оппозиции?"

"Как нет оппозиции? У нас оппозиция сегодня есть, которая имеет свое мнение. Пять кандидатов в президенты было на последних выборах", - ответил Александр Лукашенко.

На ремарку журналистки насчет наличия оппозиции вне страны, глава государства сказал: "Так какая это оппозиция? Если вы имеете в виду беглых наших (их у нас называют "беглые", а не "оппозиция"), так мы их не выгоняли из страны. Они должны были, кто виноват… Как у вас, во Франции. Эммануэль (Президент Франции Эммануэль Макрон. - Прим. news.by) прав: кто громит, тот ответит по закону. Так и я говорю: "Ребята, кто там громил (а у нас это было), вы ответите по закону". Они поняли, что придется отвечать, сбежали. Ну, сбежали. Я их не удерживал. Я никого не выгонял. Более того, мы многих вернули".

Реакция властей Франции на протесты не соответствует демократическим принципам, считает Лукашенко "В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали", - обратил внимание Александр Лукашенко

Президент напомнил, что в Беларуси для желающих вернуться в страну создана комиссия по главе с генпрокурором, которая рассматривает обращения граждан по вопросам совершения ими правонарушений. "По закону. Мы видим: если ты не громил, если ты не разбивал витрины в Париже там на главной улице (это я параллель провожу), ну так, пожалуйста, возвращайся, - пояснил глава государства. - Мы родственников не хватали и не сажали их в тюрьмы, не давили на них. Собственность у них не отбирали".

Однако есть те, кто боится вернуться, констатировал Александр Лукашенко. "Потому что рыльце у них в пушку. Это те, кто это организовывал. Там две, три или четыре сотни. Не знаю, сколько их там осталось… Американцы приезжали, гарантировали, просили за кого-то. Хорошо, забирайте. Ну в чем я тут виноват?" - сказал Президент.

Глава государства привел и конкретный пример, когда он откликнулся на просьбы о воссоединении семьи, оказал помощь, о которой его просили: "Одна попросила, чтобы супруга отпустили. Аж до Трампа дошла: "Отпустите Сережу, отпустите!" Мы Сережу отпустили. Где этот Сережа? Сережа - там, она - здесь (в разных странах. - Прим. news.by) и прочее. Сережа там устроил целый скандал. Ну а кто согласится с тем, что его жена, мать его детей кувыркается по Европе, по миру с какими-то там мужиками, а он где-то в стороне. Ну, это их дело. Она просила отпустить ее за границу - я ей помог. И деньгами помог, и вывез. Попросила мужа отпустить - бери".

"Ну какой же я тут диктатор? Я пошел навстречу не им - детям. У них же двое детей, по-моему. Ну так, пожалуйста", - добавил Александр Лукашенко.

Вспоминая о событиях 2020 года в Беларуси, глава государства подчеркнул, что реализовывал свои президентские полномочия: "Я не должен был допустить, чтобы страну перевернули. То, что делает и ваш Президент сейчас (речь о жестких действиях французских силовиков в отношении участников массовых беспорядков и погромов. - Прим. news.by), чтобы Францию не перевернули. Чтобы она при новом президенте, там Ле Пен (французский политик Марин Ле Пен, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года. - Прим. news.by) или кто у вас будет…"

"У нас будут выборы", - отметила по этому поводу Анн Нива.

"И у нас были выборы. И будут еще выборы", - подчеркнул белорусский лидер.