Лукашенко ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом и переговорной повестке

Флаги Беларуси и США. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27424e88-1fba-4dec-a1eb-340dfcbd2681/conversions/e1be9923-3374-47c5-990f-b8a9ced9af57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27424e88-1fba-4dec-a1eb-340dfcbd2681/conversions/e1be9923-3374-47c5-990f-b8a9ced9af57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27424e88-1fba-4dec-a1eb-340dfcbd2681/conversions/e1be9923-3374-47c5-990f-b8a9ced9af57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27424e88-1fba-4dec-a1eb-340dfcbd2681/conversions/e1be9923-3374-47c5-990f-b8a9ced9af57-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает возможности встречи с Президентом США Дональдом Трампом, но подчеркивает важность ее наполнения актуальными для обеих сторон вопросами. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Отвечая на вопрос о том, есть ли в его планах встреча с Президентом США, Александр Лукашенко сказал: "Я не исключаю эту встречу".

"Тем более что я был приглашен на следующий Саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу (лидеров в рамках заседания Совета мира. - прим. ред.)", - продолжил глава белорусского государства.

Вместе с тем Президент обратил внимание на важность обоюдной подготовки возможных переговоров с Президентом США с тем, чтобы по их итогам выйти на конкретные решения. "Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, что будет в результате. Что, с Дональдом Трампом встретившись, мы можем склеить, сварить. Чтобы люди получили ответ: ну встретились, и что?" - объяснил Александр Лукашенко.

Очевидно, что договоренности между Беларусью и США не будут иметь глобального характера. "Но это будут договоренности (в том числе на основании компромиссов), чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому. И американцы, и мы готовы создать эти условия", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что переговорная повестка должна быть всесторонней и включать разноплановые вопросы, а не только тематику, например, по освобождению осужденных лиц.

"У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. Эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов", - сказал белорусский лидер.