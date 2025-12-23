Лукашенко: Ответственным за геноцид белорусского народа должен быть предъявлен счет

Глава государства отметил, что органы прокуратуры очень серьезно занимаются вопросами расследования фактов геноцида белорусского народа. "Но мы уже столько выявили фактов, что трудно найти что-то дополнительно. Но в итоге мы должны им (ответственным за геноцид. - Прим. БЕЛТА) предъявить счет. Заплатят, не заплатят, но они должны знать, что они нам должны. И не то, что мы посчитали сегодня в долларах, когда доллар обесценивается бешенными темпами. Никому он уже сегодня не нужен... Ну, завтра точно не нужен будет. Они должны понимать, что они разрушили республику", - сказал Президент.