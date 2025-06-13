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Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси производства БПЛА
Автор:Редакция news.by
Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси производства БПЛАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92d64f6f-53f4-4795-a0df-5857040d2412/conversions/ffc7c9a2-8c81-4410-9391-b5ef31ba845d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92d64f6f-53f4-4795-a0df-5857040d2412/conversions/ffc7c9a2-8c81-4410-9391-b5ef31ba845d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92d64f6f-53f4-4795-a0df-5857040d2412/conversions/ffc7c9a2-8c81-4410-9391-b5ef31ba845d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92d64f6f-53f4-4795-a0df-5857040d2412/conversions/ffc7c9a2-8c81-4410-9391-b5ef31ba845d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область ознакомится с развитием в стране производства беспилотных авиационных комплексов, пишет БЕЛТА.
Главе государства доложат о предназначении, составе и структуре беспилотной авиации Вооруженных Сил. Президент ознакомится с образцами беспилотников, производственными процессами, подготовкой операторов дронов.