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Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси производства БПЛА

Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси производства БПЛА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область ознакомится с развитием в стране производства беспилотных авиационных комплексов, пишет БЕЛТА.

Главе государства доложат о предназначении, составе и структуре беспилотной авиации Вооруженных Сил. Президент ознакомится с образцами беспилотников, производственными процессами, подготовкой операторов дронов.

беспилотникБПЛААлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси