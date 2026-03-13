Лукашенко: Перераспределение полномочий должно происходить постепенно, без революционных потрясений

Фото БЕЛТА

Процесс перераспределения полномочий на места в Беларуси продолжается постепенно, спокойно, без революционных потрясений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался кадровой политики в свете продолжающегося курса на перераспределение полномочий.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его требование об обязательном наличии нескольких кандидатур при назначении на важные должности остается в силе. "Должна быть альтернатива. Недавно Администрация (Администрация Президента. - Прим. БЕЛТА) предложила мне одну кандидатуру на должность. Я сказал: даже не приходите. Должны быть альтернативные кандидаты, грамотные, способные, - сказал глава государства. - Альтернатива должна быть. И в основном это так. Это определенная конкуренция. И я потом должен сравнивать, взвешивать".

Впрочем, в этом правиле бывают исключения, когда речь заходит об узком круге высоких государственных постов. Например, о кандидатурах на пост руководителя правительства, облисполкома. "Кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральные фигуры - губернаторы и премьер-министр", - пояснил Президент.

Что касается процесса перераспределения полномочий на места, который продолжается после принятых изменений в Конституции, Александр Лукашенко отметил: "Все хотели полномочий. Ну берите. А потом они поняли, что есть же и ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Я им даю полномочия, а они упираются, говорят: не надо, нас это устраивает".