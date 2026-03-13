Лукашенко: Перераспределение полномочий должно происходить постепенно, без революционных потрясений
Процесс перераспределения полномочий на места в Беларуси продолжается постепенно, спокойно, без революционных потрясений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался кадровой политики в свете продолжающегося курса на перераспределение полномочий.
Александр Лукашенко подчеркнул, что его требование об обязательном наличии нескольких кандидатур при назначении на важные должности остается в силе. "Должна быть альтернатива. Недавно Администрация (Администрация Президента. - Прим. БЕЛТА) предложила мне одну кандидатуру на должность. Я сказал: даже не приходите. Должны быть альтернативные кандидаты, грамотные, способные, - сказал глава государства. - Альтернатива должна быть. И в основном это так. Это определенная конкуренция. И я потом должен сравнивать, взвешивать".
Впрочем, в этом правиле бывают исключения, когда речь заходит об узком круге высоких государственных постов. Например, о кандидатурах на пост руководителя правительства, облисполкома. "Кто бы что ни предлагал, я хорошо знаю людей, которые могут. Это центральное звено, центральные фигуры - губернаторы и премьер-министр", - пояснил Президент.
Что касается процесса перераспределения полномочий на места, который продолжается после принятых изменений в Конституции, Александр Лукашенко отметил: "Все хотели полномочий. Ну берите. А потом они поняли, что есть же и ответственность, если вам загрузили дополнительно полномочия. Ответственность не очень хотят нести. Я им даю полномочия, а они упираются, говорят: не надо, нас это устраивает".
По словам Президента, процесс перераспределения полномочий, как правило, занимает некоторое время. "Как опытный человек я понимаю, что это за один день и за один год не делается. Это должно быть постепенно, спокойно, без революционных потрясений. Это должно быть эволюционно. Это основной принцип. Чтобы вам было легче. Ломануть можно, революцию можно совершить за неделю. Но людям будет тяжело", - сказал он.