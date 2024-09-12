Лукашенко первому зампреду правительства РФ: Ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок

Вопросы белорусско-российской повестки 28 октября в центре внимания Президента Беларуси. Во Дворце Независимости - первый зампред правительства России.

Во главе угла экономика. Благодаря четкой совместной работе Союзное государство не только держит санкционный удар, но и демонстрирует рост. Стратегический курс - максимально снизить зависимость от импорта. Это коридор возможностей для правительств, которые отвечают как раз за совместные проекты.

"Есть и такие знаковые, глобальные проекты, как финансирование и производство самолета "Освей". Для нас это вообще, можно сказать, новая история. Мы также благодарны вам за это. Может быть, с этого самолета и начнется эра авиастроения в Беларуси", - заявил белорусский лидер.

"Вы человек известный в этой сфере, в промышленности в том числе. Думаю, что Ваша поддержка для нас будет очень важна", - добавил Президент.

"Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование. Но это уже будет в результате ваших переговоров (с представителями правительства Беларуси - прим. ред.)", - заявил глава государства.

"Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Тоже очень важный вопрос. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания (или же какие-то недомолвки, даже можно сказать) у нас в связи с импортозамещением по легковым автомобилям мы могли преодолеть и на нашем совместном рынке мы бы производили белорусские и российские автомобили прежде всего", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Ни для кого не секрет, мы должны защищать свой рынок, чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками - ушли, все бросили, "работать не будем". Правда, ушли - спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими", - добавил Александр Лукашенко.

Взлет наметили не только в авиационной отрасли. По итогам встречи Денис Мантуров подтвердил готовность России увеличить финансирование совместных с Беларусью проектов.

Денис Мантуров, первый зампредседателя правительства России:

"Мы как раз с Александром Григорьевичем сверяли часы по тем проектам, где Россия предоставила заем более 100 млрд рублей. Это касается отраслей микроэлектроники в первую очередь, это химия, металлургия, машиностроение - там, где мы видим совместное использование продукции, которая будет производиться на территории Беларуси. Это в первую очередь будет ориентировано на то, чтобы продукция, которая будет производиться белорусскими предприятиями, была нацелена на российский и белорусский рынки. Если компетенция белорусского предприятия выше, чем в России, по той договоренности, которую мы достигли некоторое время назад, мы будем рассчитывать на те компетенции, которые есть у белорусских партнеров".

Денис Мантуров, первый зампредседателя правительства России