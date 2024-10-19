Лукашенко поделился, почему посещает "Дожинки" в разных регионах

Фото Пул Первого

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время участия в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в Воложине рассказал, почему посещает в этот праздник различные регионы, сообщает БЕЛТА.

Завершая свое выступление, за рамками официоза Александр Лукашенко решил ответить, как это часто бывает, на волнующие общество вопросы. Глава государства отметил, что его участие в "Дожинках" связывают (больше всего об этом говорят беглые) с проведением избирательной кампании.

"Запомните: больше всего я бы не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как обычно, по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего Президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает, с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что даже если и так, то он имеет на это полное право: "Но если я считаю, что предвыборная кампания, - имею на это право".

Президента, по его словам, волнует сейчас совершенно другое: он хочет поблагодарить белорусов за обеспечение продовольственной безопасности.

"Как Президент страны, не чужой вам человек я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с "Дожинками". Меня волнует другое, по-человечески вам скажу. В жизни всякое бывает: может, мне как Президенту и не придется, не будет возможности приехать к вам, сельчанам, с которыми я всегда был на одной волне, как в народе говорят. К вам, людям, которые никогда не предавали меня. Которые сделали неимоверное для страны. Вспомните: на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, - талонов, а на эти талоны не все купишь. Сегодня вы выполнили главное требование - обеспечили продовольственную безопасность нашей страны", - заявил белорусский лидер.

По его словам, несколько десятилетий назад сложно было представить, что белорусы будут поставлять свою продукцию и удобрения в более чем 100 стран. "Мы это сделали. Вы это сделали. Так обязан я вас поблагодарить за это? Обязан. Вот та цель, которую я преследую, посещая каждый регион для того, чтобы увидеть вас. И от всей души поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили, - признался глава государства. - Вы должны знать, что в будущем мы будем делать все для того, чтобы крестьянам было лучше. Я знаю и про дороги, и про жилье и прочее. Целые программы сегодня уже апробированы на практике для того, чтобы решить эти вопросы для наших крестьян. Для наших ветеранов, пенсионеров мы сделаем так, выработаем такие системы, чтобы не был никто обделенным, чтобы старики себя не чувствовали чужими в том государстве, которое они создали собственными руками".