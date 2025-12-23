Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с рядом стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главой государства подписан закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот международный договор направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ. Его реализация позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции ЕАЭС, создать условия для расширения экспортных поставок.

Президент также подписал закон, предусматривающий ратификацию временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, направленного на упрощение взаимной торговли.