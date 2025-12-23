3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с рядом стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы, направленные на развитие торгово-экономических отношений с рядом стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главой государства подписан закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот международный договор направлен на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества между ЕАЭС и ОАЭ. Его реализация позволит получить дополнительное конкурентное преимущество для продукции ЕАЭС, создать условия для расширения экспортных поставок.
Президент также подписал закон, предусматривающий ратификацию временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, направленного на упрощение взаимной торговли.
Кроме того, ратифицирован меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Документ закрепляет основные принципы и формы такого сотрудничества, порядок оказания взаимной помощи и взаимодействия таможенных органов по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.