Лукашенко: Погода в 2025-м будет способствовать хорошему урожаю

Погода в 2025 году будет способствовать хорошему урожаю. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля во время посещения мемориального комплекса "Курган Славы", пишет БЕЛТА.

Во время посещения мемориального комплекса Александр Лукашенко не упустил возможности уточнить у председателя Минского облисполкома, как регион справляется с уборочной. Президенту доложили, что в области, как и в целом по стране, работы идут по плану.

"Первый укос уже все. Витебщина осталась. Тепло стало, уже кукуруза стала нормально подниматься", - отметил премьер-министр Александр Турчин.

Чуть позже, общаясь с ветеранами, глава государства заявил, что погода в этом году будет способствовать хорошему урожаю. "Господь подарил нам хорошую погоду. Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также высказался и о благоустройстве территории вокруг мемориального комплекса. По его мнению, здесь надо высадить больше деревьев.