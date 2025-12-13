Лукашенко попросил журналистку из США не задавать гадких вопросов о трех людях

Президент Беларуси Александр Лукашенко в самом начале интервью американской телекомпании Newsmax в шутку попросил интервьюера Грету Конвей Ван Састерен не задавать ему гадких вопросов в отношении трех человек, пишет БЕЛТА.

"Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - Президент России (Александр Лукашенко часто называет Владимира Путина "старшим братом". - Прим. ред.). И есть очень хороший мой друг (давних времен еще - до времен, когда он руководил государством) - это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка", - сказал глава государства.