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Во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить жителей Сморгони качественной питьевой водой, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что на качество питьевой воды есть серьезные нарекания у местных жителей. В связи с этим он потребовал оперативно решить эту проблему.

"Почему люди жалуются, что они здесь пьют из "болота" воду? Это недопустимо. В наше время в стране, где излишки воды, у нас люди пьют из "болота" воду", - заявил Александр Лукашенко.