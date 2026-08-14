Лукашенко поручил подумать над упрощением норм для строительства несложных объектов
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на упрощение норм при строительстве простых объектов. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Житковичский район, пишет БЕЛТА.
В числе объектов, которые показали Президенту в крестьянско-фермерском хозяйстве Михаила Шруба, было овощехранилище. Глава государства ознакомился с технологией сортировки, хранения, предпродажной подготовки, переработки овощей. Тема важная в масштабах всей страны, так как преимущественно за счет крестьянско-фермерских хозяйств заполняются стабилизационные фонды для республиканских нужд, чтобы обеспечить наличие в магазинах так называемого борщевого набора в межсезонье. Эти хозяйства формируют около 68 % закладки картофеля и свеклы, 87 % - капусты, более 70 % - моркови и лука.
Александр Лукашенко обратил внимание на ответственность не только тех, кто должен заполнять эти фонды, но и тех, кто берет на себя обязательства выкупать продукцию стабфондов, особенно торговых сетей. "Это на контроле. Вырастили, договорились - заберите", - сказал глава государства.
Руководитель хозяйства рассказал Президенту о строительстве овощехранилища и используемых технологиях. Белорусский лидер в этой связи ориентировал на упрощение проектных и строительных норм под ответственность того, кто возводит несложные объекты. По аналогии с тем, как на законодательном уровне урегулировано строительство построек на селе, в деревнях.
"Чего мы должны влазить в его проблемы? Если промышленный (объект. - Прим. БЕЛТА), какой-то завод и прочее - да, там надо экспертиза… Но руководителям надо дать право, надо сделать, чтобы для них стройка не была проблемой, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы заорганизовали многое. Надо им, руководителям, дать полную свободу. Но если что случится - он отвечает. Тогда он сам будет идти, чтобы ему кто-то "крючок" поставил (сделал экспертное заключение. - Прим. БЕЛТА)".
Ответственные чиновники заверили главу государства, что в этой сфере уже приняты необходимые решения. "Посмотрите, может, мы где-то что-то упустили", - сказал на это Президент.
По завершении посещения Александру Лукашенко была представлена выставка-дегустация продукции фермерского хозяйства Михаила Шруба: разнообразные овощи, мясные и кулинарные изделия, сделанные по традиционным белорусским рецептам, без использования искусственных консервантов, - бочковые огурцы, квашеная капуста, сальтисон, сало и прочее.