Лукашенко поручил Рогожнику решить задачу с падежом скота в Витебской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решение о назначении Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома, подчеркнул необходимость обеспечить сохранность крупного рогатого скота, особенно молодняка, сообщает БЕЛТА.
Глава государства, обозначая основные задачи для нового руководителя, сделал акцент на решении проблемы с падежом скота. "Вам надо прилично этим заниматься. И хочу вас предупредить, упаси Господь, там у вас будет наблюдаться мор молодняка", - сказал Президент.
Александр Лукашенко также предупредил, что в правительстве планируется провести совещание, в том числе и по ситуации в сельском хозяйстве. "Разберемся со всеми областями. У нас проблем хватает и в Могилевской, и в Витебской, и в Брестской, и в Гродненской областях, и в Минске. Эти проблемы везде встречаются. Но в Витебской области они просто цветут и пахнут, они процветают", - указал он.
"Поэтому сразу вас предупреждаю: упаси Господь, мне доложат или, не дай бог, я увижу, как бы вы ни прятались, гибель молодняка животных. Раздайте по дворам, делайте что угодно, но нужно спасти и защитить будущее ваших зарплат и доходов", - подчеркнул глава государства.