3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Лукашенко поставил вопрос о выполнении в ЕАЭС прежних договоренностей
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос о выполнении в ЕАЭС прежних договоренностей и общем настрое на интеграцию. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, пишет БЕЛТА.
"Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию", - заявил Александр Лукашенко.
В этой связи глава государства отметил, что при всех достижениях ЕАЭС сохраняются и проблемы. "Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в Договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку", - подчеркнул он.
Президент обратил внимание, что к имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые. "Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше - запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации", - добавил Александр Лукашенко.
Он отметил, что белорусская сторона инициировала решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. "Но пока и здесь мы особо не продвинулись", - констатировал белорусский лидер.
/Будет дополнено/.