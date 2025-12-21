Флаги ЕАЭС. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d18957aa-0fff-481f-a8ba-7dc8fe48c543/conversions/0d1a7b04-538f-494a-ba7d-810729dca202-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d18957aa-0fff-481f-a8ba-7dc8fe48c543/conversions/0d1a7b04-538f-494a-ba7d-810729dca202-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d18957aa-0fff-481f-a8ba-7dc8fe48c543/conversions/0d1a7b04-538f-494a-ba7d-810729dca202-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d18957aa-0fff-481f-a8ba-7dc8fe48c543/conversions/0d1a7b04-538f-494a-ba7d-810729dca202-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил вопрос о выполнении в ЕАЭС прежних договоренностей и общем настрое на интеграцию. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, пишет БЕЛТА.

"Сейчас как раз то время, когда страны объединяются в союзы для того, чтобы действовать более целенаправленно, агрессивно. У нас, в Беларуси, именно такой настрой, поэтому я призываю вас всех действовать на интеграцию", - заявил Александр Лукашенко.

В этой связи глава государства отметил, что при всех достижениях ЕАЭС сохраняются и проблемы. "Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в Договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку", - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что к имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые. "Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше - запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона инициировала решение вопроса цифровых препятствий хотя бы на уровне рекомендаций. "Но пока и здесь мы особо не продвинулись", - констатировал белорусский лидер.