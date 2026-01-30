3.74 BYN
Лукашенко поставил задачу белорусской микроэлектронной промышленности бежать на полшага впереди
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит перед отечественной микроэлектронной промышленностью задачу бежать на полшага впереди, производя востребованную в мире продукцию. Об этом он заявил при посещении ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, сообщает БЕЛТА.
"Это будущее", - подчеркнул глава государства.
"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".
"Мы - единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что осталось от советского времени. Наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. Мы оказались востребованными", - заметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в сфере микроэлектронной промышленности надо и далее "бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире".
В ОАО "Планар" запускается Центр спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Это единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нм, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения.
Все подготовительные, проектные и строительно-монтажные работы были выполнены в максимально сжатые сроки, за счет чего удалось завершить создание центра на 2 года раньше планируемого срока.
По итогам выполнения всех работ в инженерно-лабораторном корпусе создан Центр спецтехнологического оборудования для производства изделий микрооптики и фотошаблонов. Компетенциями по разработке и созданию подобного оборудования обладают лишь несколько стран в мире: США, Япония, отдельные страны Евросоюза. При этом линейка оборудования для бездефектного изготовления фотошаблонов, размещенная в центре, является уникальной, так как ни одно государство в мире не обладает компетенциями по разработке и изготовлению всей номенклатуры лазерного оборудования электронного машиностроения, необходимой для организации технологического процесса производства фотошаблонов.
С учетом перспектив развития, у центра имеется потенциал для последующего перехода к более низким проектным нормам - 65 нм, для чего планируется дооснастить производство.