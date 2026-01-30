Лукашенко поставил задачу белорусской микроэлектронной промышленности бежать на полшага впереди

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e57405-d714-4080-af7a-8109e7ba9934/conversions/29076332-80e1-477c-a4cb-f216987fb886-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e57405-d714-4080-af7a-8109e7ba9934/conversions/29076332-80e1-477c-a4cb-f216987fb886-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e57405-d714-4080-af7a-8109e7ba9934/conversions/29076332-80e1-477c-a4cb-f216987fb886-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33e57405-d714-4080-af7a-8109e7ba9934/conversions/29076332-80e1-477c-a4cb-f216987fb886-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит перед отечественной микроэлектронной промышленностью задачу бежать на полшага впереди, производя востребованную в мире продукцию. Об этом он заявил при посещении ОАО "Планар", которое работает в сфере микроэлектронной промышленности и является одним из лидеров в этой отрасли, сообщает БЕЛТА.

"Это будущее", - подчеркнул глава государства.

"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".

"Мы - единственная страна, которая сохранила это производство в таком объеме. Мы все сохранили, что осталось от советского времени. Наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги. Мы оказались востребованными", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в сфере микроэлектронной промышленности надо и далее "бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире".

В ОАО "Планар" запускается Центр спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Это единственный на территории стран бывшего СССР комплекс, позволяющий изготавливать изделия технологического уровня 90 нм, критически необходимые для создания передовых образцов оборудования электронного машиностроения.

Все подготовительные, проектные и строительно-монтажные работы были выполнены в максимально сжатые сроки, за счет чего удалось завершить создание центра на 2 года раньше планируемого срока.

По итогам выполнения всех работ в инженерно-лабораторном корпусе создан Центр спецтехнологического оборудования для производства изделий микрооптики и фотошаблонов. Компетенциями по разработке и созданию подобного оборудования обладают лишь несколько стран в мире: США, Япония, отдельные страны Евросоюза. При этом линейка оборудования для бездефектного изготовления фотошаблонов, размещенная в центре, является уникальной, так как ни одно государство в мире не обладает компетенциями по разработке и изготовлению всей номенклатуры лазерного оборудования электронного машиностроения, необходимой для организации технологического процесса производства фотошаблонов.