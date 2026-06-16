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Лукашенко поставил задачу КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в стране спортивные клубы. Об этом по итогам совещания заявила журналистам вице-премьер Наталья Петкевич, пишет БЕЛТА.
В числе докладчиков на совещании был председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, который проинформировал о результатах проверки ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск". Наталья Петкевич обратила внимание, что клуб пользуется средствами господдержки, а потому соответствующим вопросам уделяется пристальное внимание.
"В результате проверки было доложено о ряде серьезных недостатков, которые не остаются без внимания главы государства. В этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране. Для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки (то есть целевые средства) шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей", - заявила вице-премьер.
Фото: sb.by