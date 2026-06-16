Лукашенко поставил задачу КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси

"В результате проверки было доложено о ряде серьезных недостатков, которые не остаются без внимания главы государства. В этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране. Для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки (то есть целевые средства) шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей", - заявила вице-премьер.