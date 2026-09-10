Лукашенко потребовал четких правил лицензирования для бизнеса, сферы образования и частной медицины

10 сентября Президент Беларуси провел совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный проект закона. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.

В числе предлагаемых в законопроекте новаций - введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Давайте сразу разберемся, чтобы журналисты понимали, поскольку они понесут эту тему в общество, что такое лицензирование. Это что - ограничение?"

Говоря о самом термине "лицензирование", Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры. "В основе лежит разрешение. Есть лицензия - иду работаю. Могут быть и ограничения, - сказал он. - Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача - защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться (вот, лицензирование - это лишнее регулирование и так далее), если речь идет о серьезных вещах".

По словам Александра Лукашенко, нужно изучить практику в других государствах и определиться, все ли в Беларуси будут лицензировать и устанавливать правила игры, или только там, где это нужно.

Президент подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей, и к ее развитию необходимо подходить через призму национальных интересов. При этом правила для получения лицензии должны быть четкими и понятными для всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы последовательно в течение ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну: донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Я о них говорил. Ни в коем случае не надо смотреть излишне по сторонам, надо делать то, что выгодно для нашего государства".

"Основное требование в данном вопросе - защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов", - заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей. "Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов. Как бы это кому ни нравилось", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя, удалось ли навести порядок в отрасли".

Президент отметил, что критерии для получния лицензирования должны быть четкие и понятные для всех.

Одно из предложенных нововведений касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Также предлагается изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? Нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия, там и прочее. А равные ли условия? Ну, подумайте. Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?"

Глава государства заявил, что хотел бы выслушать объективную позицию по данным вопросам.

Подводя итог, Александр Лукашенко отметил, что не надо подменять решение проблем установлением ненужных административных барьеров. "Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. И представлять надо Президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законными", - обратил внимание глава государства.

Развитие законов по вопросам лицензирования продиктовано временем и направлено на улучшение качества оказываемых услуг. Работа над трансформацией законодательства продолжится. Президент поручил доработать подходы к новациям в сфере лицензирования. По каждому отдельному направлению будет учитываться мнение общественности и профильных специалистов.