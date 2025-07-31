Лукашенко потребовал диверсифицировать экспорт, в том числе из-за ситуации на российском рынке

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует оперативно диверсифицировать экспорт, в том числе на фоне текущей ситуации на российском рынке. Об этом он заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, информирует БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что за последние несколько лет Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок и нарастила продажи. При этом доля Российской Федерации в белорусском экспорте достигла уже 65 %. В поставках Минпрома и "Беллегпрома" - почти 90 %, Минстройархитектуры - 80 %, Минсельхозпрода - более 70 %, "Беллесбумпрома" - половина.

"Все топчутся на одном рынке, ситуация на котором поменялась. Сегодня не 2022 год, когда оттуда бежали западники. Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается. И то ли еще будет", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь свою долю на российском рынке не отдает и жестко защищает, стремится увеличивать продажи и закрепляться за счет кооперации и высокого сервиса.

"Но если рынок "схлопывается", если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты (например, "Ростсельмаш", моторный завод в Ярославле), мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки. И не дадим ни одному из наших предприятий "пережидать", пока спрос снова не оживится. Нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда", - заявил Президент.