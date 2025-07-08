Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. На этом он акцентировал внимание во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, выделяющегося на опушке леса", - потребовал глава государства.