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Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса
Автор:Редакция news.by
Лукашенко потребовал устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного лесаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1bc586d-d231-42cc-a3eb-25828de26618/conversions/5b47a9f0-7744-40b7-badb-a5a65902304f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1bc586d-d231-42cc-a3eb-25828de26618/conversions/5b47a9f0-7744-40b7-badb-a5a65902304f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1bc586d-d231-42cc-a3eb-25828de26618/conversions/5b47a9f0-7744-40b7-badb-a5a65902304f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b1bc586d-d231-42cc-a3eb-25828de26618/conversions/5b47a9f0-7744-40b7-badb-a5a65902304f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса. На этом он акцентировал внимание во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.
"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, выделяющегося на опушке леса", - потребовал глава государства.
Иначе, отметил Президент, востребованное древесное сырье просто сгниет. Ранее он также поручал в том числе передавать поваленный лес в распоряжение населения.