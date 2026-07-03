Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер отметил, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения.

"День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года - для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что в День Независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день.

"Поэтому каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси: "С праздником! С Днем Республики!"

Поздравление Президента с Днем Независимости Республики Беларусь

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь - праздником, наполненным искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения.

День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года - для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма.

Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день.

Поэтому каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны.

Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси.

С праздником! С Днем Республики!

Фото: sb.by