Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов БМЗ с 40-летием со дня образования предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" с 40-летием со дня образования Белорусского металлургического завода, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, - говорится в поздравлении. - Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним их самых известных брендов Беларуси".

Фундамент этих производственных достижений БМЗ - опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил Глава государства. "Вы осваиваете новые технологии и современное оборудование, расширяете номенклатуру выпускаемой продукции, находите рынки сбыта и приносите республике миллиарды долларов экспортной выручки", - обратил внимание белорусский лидер.

Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам: "Приехав из разных уголков Советского Союза, вы стали единой сплоченной командой, которой удалось в кратчайшие сроки наладить производство и заложить прекрасные традиции".

"Убежден, что благодаря вашим профессионализму, мастерству и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполняться в целях динамичного развития отрасли и экономического роста нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.