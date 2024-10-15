3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов БМЗ с 40-летием со дня образования предприятия
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" с 40-летием со дня образования Белорусского металлургического завода, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, - говорится в поздравлении. - Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним их самых известных брендов Беларуси".
Фундамент этих производственных достижений БМЗ - опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил Глава государства. "Вы осваиваете новые технологии и современное оборудование, расширяете номенклатуру выпускаемой продукции, находите рынки сбыта и приносите республике миллиарды долларов экспортной выручки", - обратил внимание белорусский лидер.
Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам: "Приехав из разных уголков Советского Союза, вы стали единой сплоченной командой, которой удалось в кратчайшие сроки наладить производство и заложить прекрасные традиции".
"Убежден, что благодаря вашим профессионализму, мастерству и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполняться в целях динамичного развития отрасли и экономического роста нашей страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал коллективу и ветеранам БМЗ крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Пограничникам Беларуси расширят полномочия
Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты
Минобороны Беларуси: Мы не видим желания стран Запада наладить двустороннее сотрудничество
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
В мире
Все
Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта
В горах Турции пропали две белорусские альпинистки
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера