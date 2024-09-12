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Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента с 30-летием со дня образования
Глава государства Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием со дня образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю вас с 30-летием со дня образования Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества.
Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу.
Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Александр Лукашенко
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