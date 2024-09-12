Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета

"Примите искренние поздравления с 80-летием факультета журналистики БГУ - ведущего образовательного центра страны в сфере массовой информации. Созданная трудом опытных педагогов, его учебная база на протяжении многих лет является основой подготовки квалифицированных специалистов и настоящих профессионалов для отечественной медиаиндустрии. Ежедневно освещая жизнь нашего государства, выпускники факультета в лицах, событиях и фактах формируют современный облик Родины и защищают ее информационный суверенитет", - говорится в поздравлении.