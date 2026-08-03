Лукашенко поздравил народного артиста РФ Николая Бурляева с 80-летием

Юбилей актера, режиссера и общественного деятеля Николая Бурляева. С 80-летием народного артиста России поздравил Президент Беларуси.

"Благодаря особому таланту и профессионализму Вы вписали немало ярких страниц в историю современного искусства и снискали искреннюю любовь многочисленных поклонников, - отметил глава государства. - Мы знаем и ценим Вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами".

Одна из своих первых ролей драме Тарковского "Иваново детство"

Николай Бурляев со школьных лет играл на сцене и снимался в кино. Одну из своих первых ролей исполнил в военной драме Тарковского "Иваново детство". Зрителям запомнилась его работа в лентах "Игрок", "Военно-полевой роман", "Мастер и Маргарита", "Лермонтов" и других.



Активное участие юбиляр принимает в культурной жизни. Он - давний друг кинофестиваля "Лістапад", неоднократно приезжал в Минск в качестве почетного гостя, члена жюри и участника ретроспективных показов своих работ. В этом году актер также принимал участие в мероприятиях юбилейного "Славянского базара в Витебске".