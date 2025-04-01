Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Интеграционный проект наших стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.

"Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Александр Лукашенко.