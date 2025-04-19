Лукашенко поздравил с Пасхой Патриарха Кирилла и Митрополита Вениамина

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Пасхой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Воскресение Христово - величайшее событие, олицетворяющее торжество жизни и любовь Создателя к человеку. Радость этих дней, наполненных добром и светом, искренне разделяют миллионы людей. На белорусской земле высоко ценят Ваши неустанные труды, направленные на сохранение христианских ценностей, укрепление межрелигиозного и межнационального мира", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевной гармонии и успехов во всех начинаниях.

Президент также направил поздравление с Пасхой Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси.

"Воскресение Христово занимает особое место в душе каждого верующего, наполняет мир любовью и всепрощением, свидетельствует о вечной жизни и указывает путь к спасению", - говорится в поздравительном послании.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская земля и христианство столетиями неразрывно связаны. "Сегодня, продолжая благородное дело великих подвижников Православной Церкви, Вы учите людей истинным ценностям, добрым словом согреваете их сердца", - подчеркнул Президент.