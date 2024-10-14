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Лукашенко поздравил соотечественниц с трогательным и душевным праздником - Днем матери
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с самым трогательным и душевным осенним праздником - Днем матери, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Дорогие соотечественницы!
Поздравляю вас с самым трогательным и душевным осенним праздником - Днем матери.
Природа наделила нежные женские сердца неповторимым чувством материнской любви, которое своей теплотой и искренностью согревает, вдохновляет и делает нас сильнее на протяжении всей жизни.
Заботливые руки мамы создают домашний уют, ее мудрость оберегает от бед и ошибок, а ласковая улыбка и добрые слова вне времени и расстояний наполняют наши мечты и свершения детской радостью и глубоким смыслом.
В трепетных переживаниях о родных и близких сокрыты жертвенность и великая духовная сила материнства, на протяжении веков выступающие источником единства и благополучия белорусов.
Желаю нашим дорогим, любимым и единственным крепкого здоровья и немеркнущего сияния глаз от ощущения настоящего женского счастья.
Александр Лукашенко
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