Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Тайе Ацке-Селассие с избранием Президентом Эфиопии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Уверен, что Ваш многолетний дипломатический опыт послужит увеличению конструктивной роли Эфиопии в Африканском регионе и решению проблем глобальной повестки дня. Минск и Аддис-Абебу издавна связывают традиционно дружественные отношения. Их история намного более продолжительная, чем 30 лет официальных дипломатических отношений, которые мы отмечаем в этом году, - говорится в поздравлении. - Считаю Вашу страну нашим настоящим другом и опорой в Африке и подтверждаю заинтересованность в существенном наращивании динамики взаимодействия по широкому спектру направлений".

Александр Лукашенко рассчитывает, что Эфиопия продолжит поддерживать Беларусь по вопросу присоединения к БРИКС. "Как государство с самостоятельной позицией, мы являемся твердыми сторонниками базовых принципов этого влиятельного международного объединения - многополярности, равенства и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул он.

Президент пригласил коллегу посетить Беларусь с визитом, во время которого можно будет обсудить все злободневные темы и согласовать пути углубления белорусско-эфиопского взаимодействия.