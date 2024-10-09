3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Лукашенко поздравил Тайе Ацке-Селассие с избранием Президентом Эфиопии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Тайе Ацке-Селассие с избранием Президентом Эфиопии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Уверен, что Ваш многолетний дипломатический опыт послужит увеличению конструктивной роли Эфиопии в Африканском регионе и решению проблем глобальной повестки дня. Минск и Аддис-Абебу издавна связывают традиционно дружественные отношения. Их история намного более продолжительная, чем 30 лет официальных дипломатических отношений, которые мы отмечаем в этом году, - говорится в поздравлении. - Считаю Вашу страну нашим настоящим другом и опорой в Африке и подтверждаю заинтересованность в существенном наращивании динамики взаимодействия по широкому спектру направлений".
Александр Лукашенко рассчитывает, что Эфиопия продолжит поддерживать Беларусь по вопросу присоединения к БРИКС. "Как государство с самостоятельной позицией, мы являемся твердыми сторонниками базовых принципов этого влиятельного международного объединения - многополярности, равенства и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - подчеркнул он.
Президент пригласил коллегу посетить Беларусь с визитом, во время которого можно будет обсудить все злободневные темы и согласовать пути углубления белорусско-эфиопского взаимодействия.
Александр Лукашенко пожелал Тайе Ацке-Селассие крепкого здоровья, осуществления планов и успехов на ответственном государственном посту.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов