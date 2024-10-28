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Лукашенко предложил подключить Беларусь к обновлению морского торгового порта на Сахалине
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Глава государства Александр Лукашенко 28 октября на встрече с губернатором Сахалинской области Российской Федерации Валерием Лимаренко предложил подключить Беларусь к созданию международного транспортно-логистического хаба на Сахалине, сообщает БЕЛТА.
"Готовы с вами работать в вашем проекте по созданию международного транспортно-логистического хаба за счет модернизации Корсаковского морского торгового порта и строительства заводов по переработке рыбной продукции", - сказал Александр Лукашенко.
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