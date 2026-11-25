Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point выразил предположение о том, как американская сторона будет действовать в случае торможения переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Говоря о деятельности нынешнего Президента США, Александр Лукашенко убежден, что Дональд Трамп предотвратил третью мировую войну. "Если бы все шло как при Байдене, что не исключается в будущем, мы бы, возможно, имели уже расширение этого конфликта. Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну. Он это предотвратил", - сказал Александр Лукашенко, отметив вместе с тем, что американский лидер сделал еще не все, что можно было бы сделать.

Президент Беларуси предположил, какие действия может предпринять американская сторона, увидев, что в переговорах идет торможение со стороны России либо Украины. "Если американцы увидят, что этот процесс тормозится со стороны России, они дадут Украине оружие так, как при Байдене. И деньги, и оружие (дадут - прим. ред.), и натовцев активизируют. Если Америка увидит, что Зеленский, бегая по Европе, тормозит этот процесс, они вообще никакого оружия и никаких денег не дадут. Европейцы с этим не справятся. А еще и будет (речь про Дональда Трампа - прим. ред.) давить на европейцев в большей степени, чем он это делает сейчас. Понимаете, с двух сторон в чем опасность?" - резюмировал глава государства.