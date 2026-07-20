Лукашенко - представителям ЛАГ: У нас есть база и существенная основа укрепления отношений

Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, пишет БЕЛТА.

В составе прибывшей в Беларусь делегации Арабского парламента представители ОАЭ, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент - законодательный орган Лиги арабских государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.

Глава государства отметил, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. И в том числе тех, представители которых приехали с визитом в Беларусь.

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"У нас есть база и существенная основа укрепления наших отношений - мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что парламентское измерение играет большую роль в выстраивании тесных дружеских отношений, которые должны быть основаны на экономике. "Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами и обсуждать злободневные вопросы наших отношений. Хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах: "Вы знаете, что Беларусь - мощная машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями".

Президент обратил внимание, что иранский конфликт показал необходимость для арабских стран ориентироваться не только на крупные богатые страны мира, но и равновеликие страны - такие, как Беларусь. "Из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировало ваши нынешние отношения", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также призвал арабские страны к большему единству на международной арене. "Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг другу. Чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу", - сказал он.

В свою очередь Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи поблагодарил Александра Лукашенко за встречу, отметив, что она проходит в день 32-й годовщины первой инаугурации главы белорусского государства. Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что Арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. "Мы следим за активным развитием отношений Беларуси с арабскими странами и надеемся, что межпарламентское сотрудничество и далее будет соответствовать этому высокому уровню и поддерживать его", - подчеркнул председатель Арабского парламента.

Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта.

В беседе с журналистами председатель Арабского парламента охарактеризовал встречу как эффективную и содержательную. "Мы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в политической сфере, а также договорились, что приложим все усилия для более активного развития отношений", - заявил он.

Нынешний визит в Беларусь является первым для Арабского парламента, отметил Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи. В планах делегации - переговоры с руководством Палаты представителей и Совета Республики обо всех направлениях межпарламентского взаимодействия и укреплении сотрудничества во всех сферах.

Фото: magnific.com