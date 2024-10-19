Лукашенко прибыл на областные "Дожинки" в Воложин

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября принимает участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в Воложине, сообщает БЕЛТА.

В этом году столицей главного праздника хлеборобов Минской области стал Воложин. К фестивалю город заметно обновлен - в его инфраструктуру вложили почти Br100 млн. Кстати, в Воложине впервые будет утверждена новая традиция - город, который принимает "Дожинки", будет считаться временной столицей области.

Во время фестиваля в Воложине организована работа тематических площадок, интерактивных зон, торговых рядов, города мастеров, фотозон и выставок. По традиции на главной сцене наградят лучших представителей АПК региона.