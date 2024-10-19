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Лукашенко прибыл на областные "Дожинки" в Воложин
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября принимает участие в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в Воложине, сообщает БЕЛТА.
В этом году столицей главного праздника хлеборобов Минской области стал Воложин. К фестивалю город заметно обновлен - в его инфраструктуру вложили почти Br100 млн. Кстати, в Воложине впервые будет утверждена новая традиция - город, который принимает "Дожинки", будет считаться временной столицей области.
Во время фестиваля в Воложине организована работа тематических площадок, интерактивных зон, торговых рядов, города мастеров, фотозон и выставок. По традиции на главной сцене наградят лучших представителей АПК региона.
В Минской области в этом году вырастили четверть от республиканского каравая - 2,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса. Средняя урожайность зерновых (вместе с кукурузой) достигла почти 44 ц/га, а в лучших хозяйствах региона - "Гастелловское", "Снов", "Грицкевичи", "Пятигорье" - около 100 ц/га и выше.
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