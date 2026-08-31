Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в саммите ШОС

Бишкек 31 августа - точка притяжения для всего евразийского пространства. Саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества начинает свою работу в Кыргызстане. Старт форума получился очень эффектным. Лидеры собрались не на переговоры, а на торжественную церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. На "Бишкек Арене" нашу команду приветствовал Александр Лукашенко. Президент Беларуси прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В основной день переговоров (1 сентября) будут озвучены ключевые позиции Минска по работе ШОС.

В аэропорту Манас приземляются борты всех лидеров, прибывающих на саммит ШОС.

Александра Лукашенко очень ждали. Беларусь с момента вступления в организацию два года назад заняла проактивную позицию по многим вопросам.

Саммит ШОС в Бишкеке

Промышленная кооперация, торговля, политический диалог, продовольственная безопасность - то, в чем Минск силен. И еще одна сильная сторона - Беларусь всегда настаивает на том, чтобы заседания (в данном случае ШОС) приводили к конкретике, а не к "договорам о намерениях".

У трапа белорусского лидера встречал глава кыргызстанского правительства. С белорусской стороны - посол и министр иностранных дел. Обязательный элемент встречи - боорсок (вкусные пышки без начинки, аналог нашего "хлеба-соли").

Программа саммита ШОС

Программа ШОС для Беларуси более чем насыщенная. Выступления Александра Лукашенко ждут и на заседании совета глав государств - членов организации, и в формате "ШОС+", где присутствуют и наблюдатели, и партнеры по диалогу, и представители международных организаций.

Напомним, в ШОС на правах участников входит 10 стран: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран. Мы стали десятым и первым европейским государством, которое в 2024-м смогло присоединиться к одной из самых влиятельных евразийских организаций.

25 лет ШОС

3,5 млрд человек - совокупное население. 25 лет в процессе работы - в 2026 году ШОС ждет подведение итогов и модернизация процессов. Например, есть рамочные документы, облегчающие торговлю, но так и не появился механизм финансирования совместных проектов. О том, что у ШОС будет свой банк, решили еще на прошлогоднем саммите в Тяньцзине. Сейчас нужна реализация. Стоит вопрос и о выборе валюты для взаиморасчетов стран-участниц: доллар здесь не имеет никакого лобби. Много внимания уделяют созданию совместных производств.

Белорусско-кыргызстанское производство трансформаторов

31 августа в Бишкеке подписали документы о запуске белорусско-кыргызстанской площадки по производству трансформаторов, которые в перспективе будут использовать в национальной энергосистеме.

"Мы очень довольны тем, как динамично развивается сотрудничество с Кыргызстаном. В прошлом году очень прилично вырос товарооборот. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60", - заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что между Беларусью и Кыргызстаном развивается в том числе промышленная кооперация. В Бишкеке 31 августа с его участием состоялась церемония подписания договора о запуске совместного предприятия по производству электрических трансформаторов.

"Пусть еще с небольшой локализацией. Это очень хороший пример того, как могут работать наши государства, передавая технологии и создавая рабочие места в Кыргызстане. Сначала у нас была простая продажа трансформаторов в Кыргызстан. Потом мы нашли дилера, присмотрелись к нему, на базе этого дилерства возник проект по промышленной сборке", - рассказал Максим Рыженков.

VI Всемирные игры кочевников

Кроме официальных выступлений, у Александра Лукашенко запланирован и ряд двусторонних переговоров на высоком уровне. Но это уже 1 сентября, в день основной программы.

31 августа лидеров ждали на VI Всемирных играх кочевников на "Бишкек Арене". Кстати, Беларусь участвует в этих этнических соревнованиях с самого первого года проведения, последние 12 лет. Стрельба из лука, охота с ловчими птицами, борьба, армрестлинг и самбо - в последних трех дисциплинах и заявлены белорусские спортсмены.

На "Бишкек Арене" у лидеров была возможность переговорить на неформальном ужине в преддверии завтрашнего большого политического дня.

Что касается официальной повестки 1 сентября, то по итогам всех заседаний и переговоров лидеры подпишут главный документ - декларацию 25-летия организации, где и будут прописаны тезисы на перспективу. Но важнее политический диалог. Лидеры соберутся за одним столом, вживую - это возможность лучше понять друг друга даже в каких-то спорных или нерешенных моментах.