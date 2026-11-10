Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию: встреча с Путиным и участие в сессии ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. 11 ноября глава государства в Москве примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Лидеры стран обсудят вопросы деятельности ОДКБ, рассмотрят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Президент Беларуси подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития организации.

10 ноября у Президента также очень насыщенный рабочий день. Состоялись переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Как подчеркнул Александр Лукашенко, товарооборот между Беларусью и Россией прилично растет, но в разговоре затронули не только экономику.

В самой Москве и вокруг нее сейчас на повестке вопросы международной и региональной безопасности.

Во-первых, переговоры по Украине. В российской столице 11 ноября состоится саммит ОДКБ, а встык к нему 10 ноября прошел Международный форум обеспечения коллективной безопасности, куда приехали профильные специалисты, чтобы обменяться опытом и технологиями, обсудить формирование архитектуры безопасности в Евразии.

Белорусского коллегу Владимир Путин пригласил в свою резиденцию в Ново-Огарево. Переговоры начались поздно - после 20:00.

10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры по Украине. График российского лидера сверхплотный, но переговоры с самым ближайшим союзником - по плану.

Владимир Путин, Президент России:

"Завтра у нас полноценный рабочий день: с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений: экономика, другие вопросы гуманитарного характера, ну и безопасность в широком смысле этого слова. У нас с Вами контакт вообще постоянный, не прекращается, по-моему. Правительство работает чуть ли не в ежедневном режиме, во всяком случае, у меня коллеги докладывают из правительства по всем направлениям. Все развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь. Решаются вопросы, связанные с инвестициями, высокими технологиями, что меня очень радует. Мы с вами на острие решения всех задач, которые не только в наших странах, но и во всем мире считаются приоритетными. Так и будем дальше двигаться".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я очень ценю все наши встречи, контакты. У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом, как это было раньше. Это говорит о нашей хорошей динамике. Вы сказали о товарообороте, он действительно в этом году прилично растет - процентов на 20, где-то 21 с лишним. Мы торгуем нужными для России и Беларуси товарами по многим направлениям, я этим горжусь, всегда об этом говорю. Я прямо с семинара с вертикальной власти Беларуси приехал и об этом сказал, что горжусь тем, что нам удалось практически расшить все проблемные узлы".

Александр Лукашенко отметил, что правительства двух стран действительно молодцы: они хорошо работают, и все задачи, которые перед ними ставились, реализуются.

"Что касается безопасности, я благодарю, что вы держите слово. Все, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности, мы освоили. Все виды вооружений, самые новые, опыт, который получаем, весь мир видит этот опыт в конфликте Украины, и мы также все это внимательно изучаем. Сформировали боевые подразделения от народного ополчения до армии Вооруженных Сил. Проводим регулярные проверки, вы это видите. Поэтому могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает. В этом плане вы можете не беспокоиться", - поблагодарил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру, отметил, что при той поддержке, о которой стороны договорились в рамках ОДКБ, на западном направлении действуют белорусская армия и российские Вооруженные Силы, а также созданные формирования, которые держатся на западе на всякий случай.

По его словам, эти силы боеспособны и готовы защищать Беларусь. Президент поблагодарил Владимира Путина за то, что тот держит эти войска в боевой готовности, и подчеркнул, что при всей сложности возникающих вопросов они никогда не направлялись в зону боевых действий в Украине. "Это для нас очень важно, поэтому я вам очень благодарен", - сказал глава государства.

Беларусь сейчас особенно вовлечена в решение гуманитарных вопросов по российско-украинской проблематике. Владимир Путин просил Александра Лукашенко помочь с миссией в Алешках.

Люди обрели спокойствие, их жизням уже ничто не угрожает - это главное. Минск никогда не напрашивался в посредники. Как самая заинтересованная сторона в завершении украинского конфликта, страна готова помогать всячески, в том числе предоставить любую площадку для мирных переговоров.

"Вы еще вспомнили про украинское направление. Хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов. Высоко это ценим. Большое спасибо вам и всем вашим коллегам, которые этим занимаются. Спасибо", - поблагодарил Владимир Путин.

На недавней Минской конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко призвал стороны сесть за стол переговоров и, наконец, начать договариваться. Политическое чутье подсказывает белорусскому лидеру: украинский конфликт можно завершить в ближайшие месяцы.

Не так давно Беларусь и Россия провели детальную ревизию экономических вопросов. Глава белорусского государства отмечал и продуктивную работу правительств двух стран. Беларусь и Россия вместе работают над комплексными программами в промышленности, микроэлектронике. Высокоскоростная ЖД-магистраль, самолет "Освей", совместные высокотехнологичные предприятия - у Минска и Москвы достаточно многообещающих проектов.

Союзническая поддержка и помощь не дают многим покоя и становятся поводом для различных инсинуаций. Президенту Беларуси приходилось реагировать на эти выпады. Многовекторная политика Беларуси не про предательство, конкретно в России это и так прекрасно понимают. Страна не играет в игры "и нашим, и вашим". Беларусь в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства.

11 ноября в Кремле лидеры стран ОДКБ обсудят обстановку в регионе и меры, направленные на нейтрализацию вызовов и угроз. Выступления Президента на таких саммитах всегда острые на злобу дня - это стоит услышать.