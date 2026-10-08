Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Александр Лукашенко примет участие в саммите лидеров СНГ. На повестке глав государств - актуальные вопросы для всех стран Содружества.

Глава нашего государства озвучит белорусскую позицию по вопросам экономики, политики, безопасности и совместной работы в организации, которой в этом году 35 лет. Сегодня лидеры общаются в неформальной обстановке. Принимающей стороной для них предусмотрена насыщенная культурная программа.

В эти дни Туркменистан сдает настоящий дипломатический экзамен: сразу несколько крупных форумов проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" на берегу моря - заседание Совета глав государств СНГ, Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана и Каспийский экологический саммит. И хоть лидеры там пересекаются, форматы ни в коем разе не подменяют друг друга.

Туркменистан встречает лидеров СНГ

Участие в саммите Содружества примут главы 9 государств. И наглядное подтверждение - прямо в аэропорту Туркменбаши - череда президентских самолетов. Это традиция проводить встречи СНГ осенью - Александр Лукашенко обязательно прилетает. Белорусский Президент известен как человек, который всегда заводит мотор интеграции. Хлеб-соль от туркменских ребят - одно из самых милых приветствий, которые учитывают национальный колорит.

Принимающая сторона предложила гостям не совсем привычный для нас кортеж. Представительские авто не черного, а белого цвета - таких на дорогах страны большинство: летом здесь припекает до плюс 40, так что белоснежные машины - местный тренд.

Вся официальная переговорная повестка запланирована на завтра. Принимающая сторона подгадала так, чтобы главы государств смогли сначала пообщаться в неформальной обстановке. Прием от имени главы Туркменистана решено было провести на открытом воздухе: бархатный сезон на Каспии, это позволяет.

Лукашенко призывает в СНГ не потерять общее экономическое пространство

Содружество эксперты нередко называют "организацией уважения". Присутствие в ней не обязывает, скорее многое показывает. Сегодня это, конечно, платформа, где страны могут сотрудничать не в ущерб национальным интересам.

Наш Президент часто обращается к коллегам с призывом не расходиться по национальным квартирам. Если экономика и конкуренция лежат в основе многих современных конфликтов, то, чтобы выстоять в этой борьбе, нужно укреплять торговлю, иметь общие проекты и производственную кооперацию.

Важный момент, который Президент несколько дней назад озвучил премьерам Евразийского экономического союза, и этот месседж Александр Лукашенко пытался донести и на прошлогоднем саммите: как важно не потерять общий рынок, общее экономическое пространство. Экономика - главное, и без нее ничего не будет.

"Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей. Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге, максимально расширять взаимодействие без закрытых тем", - призвал белорусский лидер.

В 2026 году экономика стран Содружества показывает рост

Кстати, не без радости генсек СНГ Сергей Лебедев накануне отмечал, что экономика стран Содружества растет - пусть у всех и по-разному. Накануне прошли консультации министров иностранных дел СНГ. Готовили повестку: вопросы трансграничного сотрудничества, которые должны учитывать миграционные риски, вопросы гуманитарного характера, сотрудничество в правоохранительной сфере, актуальные моменты по безопасности, в том числе информационной.

Потенциал СНГ в кооперационных связях

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"Взаимодействие в современном мире предполагает как двусторонние контакты, так и контакты с другими участниками мировой политики посредством интеграционных объединений. И, кстати, если мы будем говорить о потенциале СНГ в области экономического и гуманитарного развития, то он в кооперационных связях между нашими странами. Благо, что сохранился еще исторический потенциал кооперационных связей. И Александр Лукашенко постоянно об этом говорит, что кооперация на уровне хозяйствующих субъектов, крупных игроков регионального и мирового рынка, дает нам огромные преимущества и возможности в сложной политической и экономической ситуации".

СНГ становится ядром большой Евразии

"По сути, СНГ становится ядром этой Большой Евразии, - отметил гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин. - И тот интерес, который вызывает любая из стран, туда входящих, говорит сам за себя. "Большая Евразия" - это площадка, на которой все страны смогут, ориентируясь на свои национальные интересы, реализовать те возможности, которые дает любое объединение. А судя по географическому расположению, это объединение будет стратегическим".

Поскольку западные страны имеют большой опыт развала разных объединений, то всегда есть риск, сказал эксперт и вспомнил пример СССР. "Но на данном этапе интересы государств, входящих в состав СНГ, настолько велики и согласуются друг с другом, что воздействием извне это будет сделать крайне сложно. Поэтому западные страны пытаются развалить его изнутри, но пока не получается", - считает он.

Иран приглашен на встречу лидеров Содружества Независимых Государств

В этом году впервые в качестве гостя приглашен Иран. Формат "СНГ+" получается на практике.

Туркменский саммит еще приурочен и к юбилейной дате организации: в этом году СНГ исполняется 35 лет. Ожидается заявление лидеров на этот счет.

Лукашенко представит позицию Беларуси по актуальным темам СНГ

Переговоры на берегу Каспийского моря стартуют завтра с самого утра по Минску. Повестка согласована, несмотря на разность позиций. И хоть прописано, что предстоит обмен мнениями по взаимодействию в СНГ, понятно, что главы государств обсудят и то, что происходит вокруг стран, и сложную международную обстановку.