Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей Сергеенко

Неделя Президента начинается с доклада председателя Палаты представителей. Игорь Сергеенко доложит о результатах предыдущей парламентской сессии и о подготовке к новой.

За 3-ю сессию принято 89 законопроектов, 11 из которых - в первом чтении. По 78 работа полностью завершена, и они стали законами.

4-я сессия Палаты представителей откроется 15 сентября. Одна из ее ключевых задач - принятие бюджетно-налогового пакета на 2027 год.