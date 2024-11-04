Лукашенко примет участие в церемонии открытия в Минске бассейна международного стандарта

Бассейн - это один из проектов в рамках гуманитарного сотрудничества Беларуси и Китая. Его начали строить в августе 2020 года. Проектирование и строительство осуществлялось китайской стороной под ключ в соответствии с техническими требованиями и нормами КНР, соблюдением технических требований и критериев Международной федерации плавания. Категория объекта согласно требованиям World Aquatics - AC-5 (чемпионаты и первенства мира и Европы по водным видам спорта).