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Лукашенко примет участие в церемонии открытия в Минске бассейна международного стандарта
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии общереспубликанского праздника 7 ноября примет участие в церемонии торжественного открытия в Минске бассейна международного стандарта, пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко также ознакомится с материальной базой и организацией работы бассейна.
На открытие объекта приглашены представители спортивной общественности, посольства КНР и генеральной подрядной организации КОО "Пекинская строительно-инженерная группа".
Бассейн - это один из проектов в рамках гуманитарного сотрудничества Беларуси и Китая. Его начали строить в августе 2020 года. Проектирование и строительство осуществлялось китайской стороной под ключ в соответствии с техническими требованиями и нормами КНР, соблюдением технических требований и критериев Международной федерации плавания. Категория объекта согласно требованиям World Aquatics - AC-5 (чемпионаты и первенства мира и Европы по водным видам спорта).
Объект предполагается использовать в качестве современной учебно-тренировочной базы для подготовки национальных команд Республики Беларусь и проведения национальных соревнований по водным видам спорта, оказания услуг гражданам, а также проведения соревнований высокого международного уровня. Здесь созданы оптимальные условия для организации учебно-тренировочного процесса, питания, отдыха и восстановления спортсменов, научно-методического сопровождения.
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