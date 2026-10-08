Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане

8 октября начнется двухдневный рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, которому в 2026 году исполняется 35 лет.

Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.

В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти.

Содружество имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста. Об этом 7 октября заявил глава МИД Беларуси. Максим Рыженков отметил: сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству, и СНГ есть куда расти. Причем организация охватывает самый широкий спектр вопросов - от глобальной политики и безопасности до гуманитарной сферы.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Обсуждалось многое, начиная от вопросов недопущения героизации нацизма или сохранения нашей исторической памяти о войне, заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, выстраивая тот многополярный справедливый миропорядок, о котором мы много говорим, и наш Президент очень много говорит, который должен стать залогом развития будущего на нашей планете с центральной ролью глобального большинства, к которому мы все и принадлежим".

В преддверии заседания Совета глав государств Содружество сверило часы по линии министров иностранных дел стран СНГ. Также накануне состоялась встреча глав МИД Беларуси и Туркменистана. Максим Рыженков и Рашид Мередов подписали Программу сотрудничества на уровне внешнеполитических ведомств двух стран на 2027-2028 годы.