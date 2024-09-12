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Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября подписал указ №372, которым предусмотрен ряд кадровых решений в судейском корпусе. Об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Эдуард Король назначен заместителем председателя экономического суда Гродненской области. Также назначены судьи и руководители судов районного уровня.

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