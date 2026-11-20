Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает в большей мере обращать внимание на развитие сельских территорий. Не только в производственных масштабах, но и за счет личных подворий и усадеб. Об этом глава государства заявил в ходе общения с работниками крупного предприятия по переработке масличных культур в Сморгони, пишет БЕЛТА.

"Надо вкладывать в крестьян, в землю. Все вы, процентов 70, наверное, люди сельские. Приехали в город. А там людей все меньше и меньше, - сказал глава государства. - Надо помогать крестьянам. Не потому, что я сам деревенский, когда-то работал в сельском хозяйстве. Я понимаю, что деревня - это наше питание и одежда".

Особо в этом отношении Александр Лукашенко обратил внимание на молодежь. "Нам надо аккуратненько свое общество направлять туда, куда надо. И убеждать их, как я часто говорю, что бульба растет не в "айфонах", а там (на земле. - Прим. БЕЛТА). И для того, чтобы рапсовое масло или еще что-то получить, надо создать за полмиллиарда долларов предприятие и там давить это масло".

Фото: sb.by