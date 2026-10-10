Лукашенко призвал усиливать экономику СНГ

Краткий пересказ от ИИ

Центральное событие этой недели - заседание совета глав государств СНГ. Итоги подводят сегодня после завершения саммита в Туркменистане. Во-первых, интеграция отмечает 35-летие. Лидеры подписали совместное заявление, в котором подвели черту в работе за этот период и наметили дальнейшие перспективы. Во-вторых, сверили часы по геополитическим вопросам: на таких саммитах много переговоров проходят "за закрытыми дверями".

СНГ - это союз 9 государств с общей историей, и лидеры всех девяти были на переговорах. Мы во многом понятны друг другу. И если это понимание поддерживать, будет расти экономика. В первой половине этого года товарооборот внутри СНГ вырос примерно на 19 %. А более 90 % взаимных расчетов перевели в национальные валюты. Это уже твердый измеряемый результат от союза, которому часто прочили "забвение". Ни о каком забвении речь, конечно, не идет. И такие цифры далеко не предел.

Отметить юбилейную дату на Каспийском море - хороший выбор, даже если представить, что дату можно было бы отметить в Минске, Москве, Бишкеке, Ереване, Астане, Баку (кстати, тут тоже есть Каспий), Ташкенте или Душанбе. Но так сложилось, что в этот знаковый для СНГ год председательствует Туркменистан. И площадкой выбрали комплекс Аваза, недалеко от Туркменбаши. Не столица, но по красоте может посоревноваться.

В основной день переговоров в заседании приняли участие президенты Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении - и, конечно, Президент Беларуси. Александр Лукашенко всегда поддерживал разумный вектор интеграции, делая акцент на том, что без роста благосостояния разговоры о границах и независимости теряют смысл. Кроме того, в последние годы именно такое сотрудничество между странами, как в рамках СНГ, позволяло противостоять незаконным санкциям, не потеряв в цифрах экономики.

Александр Лукашенко констатировал, что несколько стран действительно воспользовались Содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного "развода".

СНГ - 35 лет

"После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Нашу организацию всячески шельмовали, называя "геополитическим фантомом" и "мифом". Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик, - отметил глава государства. - В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее".

Ценность контактов в экономике

Общий рынок, взаимопонимание в производственных цепочках и даже расчеты в национальных валютах. Продолжается "отвязка" от доллара. Здесь у СНГ есть чему поучиться - сейчас доля этих самых расчетов в "своих деньгах" превышает 90 % от всех сделок.

Средний темп роста экономики стран СНГ - 2,1 % ВВП ежегодно

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"В эпоху геополитической нестабильности и турбулентности, когда самым большим дефицитом является доверие, приезд лидеров стран СНГ и заседание за закрытыми дверями демонстрируют, что этот формат взаимодействия востребован и актуален, он позволяет нам развиваться и двигаться вперед. Средний темп роста экономики стран СНГ сейчас составляет порядка 2,1 % ВВП ежегодно. Отдельные страны демонстрируют до 10 % экономического роста".

О том, что СНГ - не фантом, и принципы его существования востребованы будут и завтра, говорит создание в мире, по сути, похожих организаций. Как противовес американским и европейским интересам.

Ценность фундамента Содружества

"Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений Глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и СНГ, - заметил белорусский лидер. - Их укреплению содействуют мощные факторы - заинтересованность сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности", - сказал он. В этом контексте, уверен Александр Лукашенко, у СНГ есть преимущество: "Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи".

"В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем (участники саммита и более старшее поколение. - Прим. news.by), а молодежь наша в отдельных странах уже русского языка - главного нашего языка (межгосударственного общения. - Прим. news.by) - не знает", - заметил Президент.

В саммите приняли участие главы 9 государств

Надо отметить, что участие в саммите Содружества приняли главы всех 9 государств - это полный комплект СНГ. Александр Лукашенко часто говорит о том, что расходиться по национальным квартирам - не самая разумная стратегия. Налаженные экономические связи, производственная кооперация, общие проекты - это сегодня инструмент, в том числе и в геополитической борьбе.

Взаимное уважение на политической платформе

"Снижается договороспособность между различными странами, между различными участниками мировых процессов. Что отличает СНГ от других платформ? Это высокая степень договороспособности участников. Кстати говоря, не могу здесь не отметить отличительную черту белорусской внешней политики, внешней политики Президента Лукашенко: когда был конфликт между Азербайджаном и Арменией, его предложения снискали уважение к белорусской внешней политике и лично к нему. Такого рода уважительные отношения между лидерами различных стран в пределах интеграционных или политических платформ нечасто можно встретить", - считает Ильгар Велизаде, политолог, публицист из Азербайджана.

Усиливать многосторонние связи

Делать конкретные шаги на сплочение государств. Усиливать многосторонние связи. Развивать интеграцию. Обо всем этом на саммите говорили детально. Опыт выхода из СНГ пока не самый позитивный, с точки зрения "новых партнерств" для стран, которые на это решились. Особых выгод ни Грузии, ни тем более Украине он не принес.

Цена выхода из СНГ

Владимир Джабаров, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, привел в пример Украину. По его словам, она много лет стояла на распутье и в итоге приняла решение идти на Запад. Однако Запад, кроме оружия, ничем ей не помогает, поскольку заинтересован в ослаблении России, а не в том, чтобы сохранить Украину или помочь ей выстоять в тяжелых условиях.

Поэтому, считает сенатор, именно забота о народе все-таки прослеживается в отношениях.

Позиция официального Кишинева

Сейчас на стадии выхода из СНГ официальный Кишинев. В апреле Молдова готова окончательно это сделать официально. Речь здесь, конечно, о смене политического курса в стране - прямой наводкой они стремятся в ЕС, при этом сами Франция и Германия - европейские локомотивы сейчас открыто говорят: мы против любой "ускоренной интеграции".

Дмитрий Синица, обозреватель информационного агентства (Россия):

"Майе Санду и всей партии ПАС абсолютно безразлично, насколько больно по экономике ударят их действия, в том числе выход из СНГ. Молдова всегда была ориентирована на рынок России. Это аграрная страна, и в основном вся продукция шла в Россию. Когда разрывали экономические связи, в том числе в рамках СНГ, им задавали вопрос, куда они будут поставлять свою продукцию. Они отвечали, что повезут все в Европу. Европа дала им квоту, но она настолько маленькая, что они не могут реализовать и 10 % выращенной продукции".

Формат "СНГ+1"

В это же время к СНГ начинают присоединяться страны, чей полноценный интерес к Содружеству еще 20 лет назад сложно было представить. Иран может стать "+1" в формате "СНГ+1", который на саммите предложил Масуд Пезешкиан. Ключевой интерес Ирана - стать воротами, которые соединят Центральную Азию и СНГ с открытым морем. Беларусь всегда была за новых партнеров и за то, чтобы "дружить" интеграциями.

В том числе союзами тех стран, кто видит в многополярном мире будущее и наращивает силы. Китай и Африка - самые говорящие примеры.

Мир увеличивает конкуренцию

Президент напомнил, что недавно, встречаясь в Минске с руководителями правительств стран Евразийского экономического союза, он говорил о том, что в мире растет конкуренция, и "нас нигде не ждут". "Особенно, и прежде всего, это связано с экономикой. Ну давайте сохраним наше пространство. Но чтобы его сохранять, надо для каждого государства увеличивать ценность присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет", - констатировал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что не только Исполкому СНГ, но прежде всего упомянутым крупным и мощным странам, обладающим ресурсами, надо подумать о принятии более серьезных решений.

В завершение официальной части своей речи на саммите СНГ Александр Лукашенко высказал мнение, что странам Содружества Независимых Государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике.

"Хорошо, что мы встречаемся, хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, сохранении границ и прочем. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Мы готовы в этом всячески участвовать", - заявил белорусский лидер.

"Прежде всего, чисто с человеческих позиций, я вижу роль 3-4 государств, которые я только что назвал. Богатых, богатейших государств. Которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе нужны впереди идущие. Можно их называть лидерами. Где они? Надо двигаться вперед", - призвал Президент.

Транспортные артерии СНГ

Это скорее о "кочках" СНГ. Есть вещи в союзе, которые работают прекрасно. Например, зона свободной торговли, удобная и выгодная для всех, кто в нее входит. Отмена таможенных пошлин на огромную номенклатуру товаров при торговле между участниками дает возможность легко ввозить товары, произведенные, например, в Беларуси или России, в Казахстан или Армению без дополнительного таможенного "налога".

Пошлины сохраняются лишь для узкого списка "чувствительных" товаров, но их перечень постепенно сокращается. Над чем еще стоит поработать? Например, над концепцией сопряжения транспортных артерий СНГ. Пример - строительство новой Арало-Каспийской магистрали, которая сократит маршрут из Китая в Европу примерно на 1000 км, а срок доставки - до трех суток.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия):

"Туркменистан предложил объявить 2027 год годом транспортной связанности в СНГ. С моей точки зрения, это действительно архиважное направление деятельности. Но есть над чем работать. Взаимодействие постоянно развивается под знаком перемен и новых инициатив. Главное - вовремя определить факторы роста и интегрировать их в действующие структуры, может быть, немного их модернизировать, но формировать новые программы".

Подводя итог, можно говорить о том, что СНГ продолжает эволюционировать. Если даже Баку и Ереван, несмотря на внутренние конфликты, смогли их преодолеть и сесть за один стол - то будущее у интеграции точно есть. Страны объединяет большой период общей истории в СССР, культурные и человеческие связи. Что еще нужно, чтобы эффективно работать еще ближайшие 35 лет?