Лукашенко: Промышленная кооперация - это основа взаимоотношений между Беларусью и Россией

Беларусь заинтересована расширять сотрудничество со Свердловской областью России. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил на встрече с губернатором региона.

Порядка 1 млрд долларов товарооборота - это не предел, его точно можно удвоить.

Сферами больших возможностей называют машиностроение и промышленную кооперацию, поставки техники и продовольствия, строительство.

Санкционный подход и ультиматумы Запада подтолкнули к тому, чтобы опираться в первую очередь на свои силы. Россияне всегда могут рассчитывать на помощь в разных отраслях, заверил Александр Лукашенко.

Переговоры Президента Беларуси с губернатором Свердловской области

"Губернаторский" понедельник, 18 мая, проходил под знаком сотрудничества со Свердловской областью. В сентябре 2025-го регион возглавил Денис Паслер. И тогда он приезжал на выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Аналогичный форум "прописался" и в Екатеринбурге. Начинать на новом месте с сотрудничества с Беларусью для глав российских регионов, кажется, становится традицией и хорошим знаком. Связь держат и сегодня.

Свердловскую область нередко называют "опорным краем державы" еще с советских времен, когда заводы Урала создавали щит для страны. Там сосредоточен колоссальный промышленный и ресурсный потенциал. Есть богатейшие недра и мощная индустрия. Не случайно в военные годы этот край называли еще и "кузницей Победы".

Потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяет удвоить товарооборот

Приветствуя руководителя области, глава государства заметил, что в свое время бывал там и убедился, что этот регион очень непростой. "Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и "россиеобразующей", если можно так сказать, областью", - сказал белорусский лидер. По его словам, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которая изготавливалась, была предметом для гордости. "Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас", - напомнил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь и Свердловская область могут удвоить товарооборот За последние годы, по словам Президента Беларуси, между партнерами достигнут товарооборот порядка 1 млрд долларов 18.05.2026 11:46

Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка 1 млрд долларов. Однако Президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. "Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, миллиард - это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы могли даже удвоить этот товарооборот", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусские компетенции и возможности сегодня востребованы в Свердловской области

В Свердловской области производится десятая часть всей российской стали, пятая часть железной руды и 90 % титана. Каждая четвертая металлическая труба идет с заводов Урала. Регион обеспечивает техникой российскую армию, здесь производят высокоскоростные локомотивы, электротехническое и гидравлическое оборудование. Белорусские компетенции и возможности сегодня востребованы в этой части России.

Лукашенко обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости - минеральных удобрений. Беларусь, как заметил Александр Лукашенко, не испытывает проблем с реализацией удобрений, хотя это направление и находится под санкциями. "Мы приспособились к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли (и даже больше), - и по ценам, и по объемам - мы продаем на международных рынках", - сказал он. Тем не менее при необходимости страна готова оказать в этом плане поддержку российскому региону.

"Мы часто говорим: машиностроение, сельское хозяйство. Но часто забываем, что мы в свое время и сейчас имеем довольно высокий уровень развития станкостроения, - привел пример еще одной потенциальной сферы для взаимодействия Президент. - Вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с Президентом России часто обсуждаем эту проблему, с вашими министрами. Они понимают, что без станка не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область (где развита промышленность. - Прим. ред.). Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать".

Нефтепереработка также входит в число направлений для активизации сотрудничества, отметил Президент. "Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем два модернизированных завода - посол (посол России в Беларуси Борис Грызлов. - Прим. ред.) это хорошо знает - и подставляем свое плечо в любое время, как это нужно. Если в этом плане нужна помощь и поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь так, как помогаем сегодня всей России", - сказал белорусский лидер.

Союзное плечо

Главная ставка с уральцами именно на промышленную кооперацию. Такой симбиоз сильных сторон региона и нашей страны может дать мощный эффект и для Беларуси, и для России. Например, Свердловская область славится развитым авиастроением. Уральский завод гражданской авиации стал площадкой для реализации проекта по производству белорусско-российского самолета "Освей" - одного из главных в сегменте малой авиации. В перспективе он может стать базовой машиной для региональных перевозок Беларуси и России. И таких проектов нужно больше.

Президент: Нам надо смотреть на свое

Логичным шагом в продолжение сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации. "Это основа, будущее нашего развития, взаимоотношений между Беларусью и Россией. Мы готовы расширять это сотрудничество в плане кооперации", - подчеркнул Александр Лукашенко. В этом плане, по словам Президента, есть хорошие примеры сотрудничества, например, между БЕЛАЗом и "Пневмостроймашиной".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Когда западные компании (американские и другие) ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать", - сказал глава государства. Он обратил внимание на то, что в Беларуси со времен Советского Союза сохранили и развили многие направления и производства, например, оптику и микроэлектронику, которые очень актуальны для России. "Мы это все сохранили и, более того, на нужный уровень подняли. Мы немало поставляем этой продукции в Российскую Федерацию. Если вам это нужно будет, присмотритесь внимательно. Мы готовы не просто к поставкам, но и созданию совместных кооперативных связей, предприятий здесь и у вас для того, чтобы развивать эти направления", - заверил Александр Лукашенко.

"Эти так называемые санкции показали, что надо ориентироваться на свое и импортозамещением заниматься, другими направлениями для того, чтобы создавать свое, - продолжил Президент. - С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои (гражданские в том числе), я уже не говорю о ВПК, который получил у вас очень серьезное развитие". Это в свою очередь подтягивает за собой и аналогичные сферы в Беларуси, заявил глава государства. Базы по ремонту этой техники, которые существуют в стране, постепенно переходят на уровень производства. "Начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается - не в ремонтном направлении, а создание современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно. В то же время готовы работать в России по всем направлениям", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь Денис Паслер отметил, что благодаря совместной работе и поддержке в Беларуси на высшем уровне отношения со Свердловской областью хорошо развиваются. Например, стороны существенно продвинулись в кооперации.

Обсудили перспективные направления совместной работы на будущее

Установки на тесную кооперацию в целом и в промышленности в частности лидеры актуализировали именно на фоне несправедливых и дискриминационных западных санкций. Изначально было не так легко видеть в этом новые возможности, но время показывает, что опора на собственные союзные силы - дальновидная ставка первых лиц.

Денис Паслер

По итогам встречи у главы государства Денис Паслер рассказал журналистам, что обсуждалась не только реализация уже имеющихся проектов, но и перспективные направления совместной работы на будущее. Они в том числе связаны с развитием энергетической инфраструктуры. "Программа большая. Самое главное, что она системно каждый год реализуется. И тому подтверждение - рост товарооборота", - сказал он.

Форум регионов пройдет в Минске и Минской области в конце июня

Речь идет о поставках техники - в регионе нужна и пассажирская, и грузовая, учитывая масштаб местной промышленности. Большой интерес и в сфере строительства - в Екатеринбурге хотят построить вторую ветку метро. Сотрудничать будут плотно, а главное - работать над совместными проектами настроены вдолгую.