Краткий пересказ от ИИ

Президент 24 ноября провел совещание по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Во Дворец Независимости были приглашены члены Президиума.

ВНС состоится менее чем через месяц - 17-18 декабря. В первый день Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй - запланировано выступление премьер-министра. Александр Турчин доложит о выполнении планов Программы социально-экономического развития за первый год новой пятилетки. Предусмотрен блок "вопросов-ответов" от делегатов.

Президент о повестке предстоящего заседания ВНС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Для ВНС 2026-й - год юбилейный (этому институту исполняется 30 лет. - Прим. news.by). Мы с вами должны утвердить проект повестки этого заседания. Как и в прошлом году, на собрании будет традиционно оглашено Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Также рассмотрим кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Кроме того, впервые на заседании ВНС предстоит избрать председателя и членов нашей Центральной избирательной комиссии. Еще одним вопросом повестки станет доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году программы социально-экономического развития на пятилетку".

Всебелорусскому народному собранию - 30 лет

Этот год для ВНС юбилейный - 30 лет высшему органу народовластия. Белорусы выбрали свой путь развития. Тогда в своей первой предвыборной программе молодой политик Александр Лукашенко пообещал отвести страну от пропасти. Мы не только сохранили наши предприятия, в целом промышленность и сельское хозяйство - мы приумножили все, что было создано предыдущими поколениями.

В истории молодого и суверенного государства не все было просто - нелегко сейчас. Ковид, санкции, давление извне. Но белорусский Президент всегда ориентирует работать без каких-то скидок на внешние обстоятельства. И во многих сферах удалось достичь хороших результатов: экспорт и его география, рост зарплат и пенсий, инвестиции. Сильная экономика - как гарантия суверенитета и независимости страны.

Качественных белорусских товаров станет заметно больше и в этой пятилетке. Увеличится их экспорт. Глава государства уже ориентирует на цифру в 20 млрд долларов. Ставка на сильные регионы и инвестиционные проекты. Лимит по строящимся квадратам - реалии для Минска. Чтобы не стягивать всю страну в столицу, а распределять равномерно рабочую силу.

Работа, арендное жилье, инфраструктура - условия для жизни должны быть такими же комфортными, как и в больших городах. Как дальше развиваться стране - определять только нам - и вместе! Для этого и нужно Всебелорусское народное собрание - гарант нашей независимости и безопасности.

Утверждена повестка предстоящего ВНС

По итогам сегодняшнего совещания во Дворце Независимости утверждена повестка предстоящего ВНС. Сейчас продолжается решение организационных вопросов, и этот процесс идет интенсивно.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

"Мы готовы к проведению третьего заседания VII Всебелорусского народного собрания и уверены, что оно пройдет на высоком уровне. Первый день, 17 декабря, будет полностью посвящен Посланию Президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Во второй день, 18 декабря, планируется заслушать доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году Программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы".

Также Президентом внесены предложения об избрании и освобождении судей Конституционного и Верховного судов, а также по кандидатурам председателя и членов ЦИК. На днях освободилось одно место в Президиуме. На должность вице-премьера, которую ранее занимал Юрий Шулейко, был назначен Александр Ломский. Зампредседателя ВНС Александр Косинец предложил Президенту не замещать вакантное место. Это не влияет на кворум заседания и принятия решений Президиумом. В итоге глава государства поддержал это предложение.