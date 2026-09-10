Лукашенко проводит совещание по вопросам лицензирования

Нужны четкие формулировки и взвешенные решения: у Президента Беларуси Александра Лукашенко проходит большое совещание по вопросам лицензирования деятельности, которая позволяет защитить жизни и здоровье людей, обеспечить безопасность государства.

Усовершенствования затронут сферы услуг и медицины, а также дополнительного образования детей и молодежи. Принятые решения лягут в основу дальнейшей доработки изменений в соответствующие законы.

Основная задача - детально рассмотреть предлагаемые новеллы, которые затронут граждан в каждом регионе страны. Развитие законов по вопросам лицензирования продиктовано временем и направлено на улучшение качества оказываемых услуг.