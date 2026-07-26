Лукашенко - работникам торговли: Ваш труд способствует укреплению экономического потенциала Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с профессиональным праздником - Днем работников торговли.

Александр Лукашенко отметил, что сфера торговли динамично развивается: внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуются культура обслуживания и стандарты оказания услуг. "Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу", - подчеркнул Президент.

Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны. Он пожелал работникам торговой отрасли крепкого здоровья, мира и новых профессиональных успехов.