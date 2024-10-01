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Лукашенко рассчитывает в ближайшее время встретиться с эмиром Государства Кувейт

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время встретиться с эмиром Государства Кувейт шейхом Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот, участие в которой принимал и дипломат из Кувейта, сообщает БЕЛТА.

Посол Рашед Хаммад аль-Адвани передал главе белорусского государства искренние пожелания от эмира Государства Кувейт, подчеркнув нацеленность на развитие отношений с Беларусью.

"Передайте эмиру мои самые добрые и теплые пожелания. Я думаю, что в ближайшее время мы с ним встретимся. У меня очень дружеские с ним отношения", - сказал в ответ Александр Лукашенко.

Дипломат в свою очередь подтвердил, что в его стране будут рады принять Президента Беларуси и ожидают его с визитом.

Как сообщалось, на церемонии Александр Лукашенко назвал Кувейт важным для Беларуси партнером в регионе Ближнего Востока. "Мы высоко оцениваем стремление вашей страны к мирному урегулированию конфликтов и кризисов (вы в это серьезно вовлечены, как и Беларусь), а также гуманитарные усилия на международной арене, - подчеркнул Президент. - Это созвучно нашим мирным инициативам о начале широкого международного диалога о принципах и гарантиях безопасности". Глава государства заявил о готовности Беларуси приложить все усилия для наращивания торгово-экономического и инвестиционного партнерства по всем направлениям.

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