Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время встретиться с эмиром Государства Кувейт шейхом Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот, участие в которой принимал и дипломат из Кувейта, сообщает БЕЛТА.

Посол Рашед Хаммад аль-Адвани передал главе белорусского государства искренние пожелания от эмира Государства Кувейт, подчеркнув нацеленность на развитие отношений с Беларусью.

"Передайте эмиру мои самые добрые и теплые пожелания. Я думаю, что в ближайшее время мы с ним встретимся. У меня очень дружеские с ним отношения", - сказал в ответ Александр Лукашенко.

Дипломат в свою очередь подтвердил, что в его стране будут рады принять Президента Беларуси и ожидают его с визитом.