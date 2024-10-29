3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Назрела необходимость сбросить балласт военных противоречий и расходов, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Худшее, что может сейчас случиться, - тотальная милитаризация планеты. Тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас, - предупредил глава государства. - Для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все