Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты

Назрела необходимость сбросить балласт военных противоречий и расходов, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА .

"Худшее, что может сейчас случиться, - тотальная милитаризация планеты. Тогда вспыхнет очень быстро и с огромнейшими последствиями для всех нас, - предупредил глава государства. - Для этого уже сейчас нужно думать, как сбросить балласт военных противоречий и расходов, найти новый ключ к решению текущих проблем и создать работающие механизмы обеспечения глобальной безопасности".