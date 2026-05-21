Лукашенко рассказал, как идут работы над усовершенствованием "Полонеза"

"Ракетостроение - это одно из новых направлений. Мы совершенствуем наши "Полонезы". Хотя совсем недавно, вроде бы, мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией", - заявил Александр Лукашенко.