3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
Лукашенко рассказал, как идут работы над усовершенствованием "Полонеза"
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как идут работы над усовершенствованием РСЗО "Полонез", сообщает БЕЛТА.
"Ракетостроение - это одно из новых направлений. Мы совершенствуем наши "Полонезы". Хотя совсем недавно, вроде бы, мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией", - заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в ближайшее время Беларусь испытает новые разработки отечественного ракетостроения. Пуски ракет будут осуществляться на полигонах дружественных государств: "У нас таких (масштабных. - Прим. БЕЛТА) полигонов нет, поэтому приходится нам использовать полигоны наших друзей".