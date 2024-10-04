Лукашенко рассказал, как во время его полета над Беларусью были замечены беспилотники

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Глава государства Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск рассказал, как во время его полета над Беларусью были замечены беспилотники, сообщает БЕЛТА.

Накануне визита Александра Лукашенко в Пинский район в СМИ появилась информация, что одновременно с вертолетом главы государства в воздушном пространстве Беларуси были замечены два беспилотника. Могло ли данное сообщение быть намеренной попыткой создать напряжение, настроить белорусов против россиян или украинцев и что сам Президент думает насчет этой ситуации?

"Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности. Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету Президента лететь. Я действительно к этому так отношусь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, когда утром, перед вылетом в Пинский район, ему стали докладывать о ситуации и погоде, он потребовал обсуждать эти вопросы непосредственно с пилотами и вместе с ними принимать решение. В итоге было решено отложить вылет на час в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет Президента - это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно", - признался Президент.

Говоря о применении беспилотников, Александр Лукашенко отметил, что это вооружение - уже не новинка. Однако так массово в качестве основных средств поражения дроны еще не применялись. И Украина, и Россия сейчас закупают огромное количество БПЛА, однако не менее важный вопрос - научиться управлять ими. Поэтому довольно часто в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряют ориентир. Таким образом, по словам главы государства, они и залетали в Беларусь.

"Несколько случаев таких было и со стороны России, и со стороны Украины, - констатировал Александр Лукашенко. - Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские".

В Беларуси стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле. Такие договоренности были достигнуты и с обеими сторонами.