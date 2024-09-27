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Лукашенко рассказал о планах на будущую пятилетку
Достойные условия труда и заработная плата, социальная поддержка будут приоритетом государственной политики Беларуси в следующей пятилетке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что в будущем продолжится развитие инженерной отрасли. Предстоит также в ускоренном формате провести научно-техническую революцию.
"Не оставим без внимания и инженеров, которые завтра придут непосредственно на производство, заводы, в сельскохозяйственные организации. Достойные условия труда, в том числе зарплата, социальная поддержка, жилье в обязательном порядке будут приоритетом политики государства в следующей пятилетке", - подчеркнул Александр Лукашенко
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