Лукашенко рассказал о планах на будущую пятилетку

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Достойные условия труда и заработная плата, социальная поддержка будут приоритетом государственной политики Беларуси в следующей пятилетке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что в будущем продолжится развитие инженерной отрасли. Предстоит также в ускоренном формате провести научно-техническую революцию.